Trộm lư hương, chân đèn và dây chuyền vàng tại miếu Bà ở TP.HCM

Trước đó, ông N.N.T (67 tuổi, ngụ phường Long Nguyên, TP.HCM, trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn để dọn dẹp vệ sinh. Tại đây, ông T. phát hiện chốt cửa ra vào đã bị kẻ gian phá hủy.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Trọng

Kiểm tra bên trong khu vực chánh điện, hàng loạt đồ thờ tự có giá trị đã "không cánh mà bay", bao gồm: 1 lư hương đồng, 2 chân đèn và 1 bộ ấm chén (6 ly đồng), 8 thanh đao thờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM đã phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên khẩn trương vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, thường trú tại TP. Cần Thơ).

Sau một thời gian ngắn rà soát, lực lượng phối hợp đã tóm gọn Trọng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Công an bàn giao cho Ban trị sự miếu một số đồ vật bị trộm trước đó

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi thực hiện vụ trộm, Trọng mang số đồ đồng đến bán tại một tiệm đồ cũ ở phường Thủ Dầu Một, TP. HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Trọng còn thừa nhận đã lấy trộm một sợi dây chuyền vàng kèm mặt hình Phật (trọng lượng khoảng một lượng) đang được đeo trên tượng Phật trong Miếu.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng các tang vật liên quan. Vụ việc đang được Công an phường Long Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

