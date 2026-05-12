Trộm lư hương, chân đèn và dây chuyền vàng tại miếu Bà ở TP.HCM

Thứ Ba, 15:27, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đột nhập vào miếu Bà phá khóa, lấy đi hàng loạt đồ thờ tự và "cuỗm" luôn sợi dây chuyền vàng trên tượng Phật, Nguyễn Văn Trọng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, ông N.N.T (67 tuổi, ngụ phường Long Nguyên, TP.HCM, trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn để dọn dẹp vệ sinh. Tại đây, ông T. phát hiện chốt cửa ra vào đã bị kẻ gian phá hủy.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Trọng

Kiểm tra bên trong khu vực chánh điện, hàng loạt đồ thờ tự có giá trị đã "không cánh mà bay", bao gồm: 1 lư hương đồng, 2 chân đèn và 1 bộ ấm chén (6 ly đồng), 8 thanh đao thờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM đã phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên khẩn trương vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, thường trú tại TP. Cần Thơ).

Sau một thời gian ngắn rà soát, lực lượng phối hợp đã tóm gọn Trọng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Công an bàn giao cho Ban trị sự miếu một số đồ vật bị trộm trước đó  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi thực hiện vụ trộm, Trọng mang số đồ đồng đến bán tại một tiệm đồ cũ ở phường Thủ Dầu Một, TP. HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Trọng còn thừa nhận đã lấy trộm một sợi dây chuyền vàng kèm mặt hình Phật (trọng lượng khoảng một lượng) đang được đeo trên tượng Phật trong Miếu.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng các tang vật liên quan. Vụ việc đang được Công an phường Long Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Em rể trộm két sắt chứa hơn 100 lượng vàng, sổ đỏ của anh vợ

VOV.VN - Một vụ trộm két sắt đặc biệt táo tợn và gây chấn động dư luận vừa được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ. Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ Bình Dương) đã đột nhập nhà anh vợ mình, trộm két sắt chứa lượng lớn vàng SJC, sổ tiết kiệm và sổ đỏ.

Giả làm du khách trộm hơn 100 triệu đồng tiền công đức của chùa

VOV.VN - Lực lượng chức năng kiểm tra trên người Long và phương tiện đối tượng dùng để đến chùa thì phát hiện cất giấu hơn 100 triệu đồng và số ngoại tệ tiền công đức đối tượng trộm cắp của nhà chùa.

Bắt đối tượng trộm 4 pho tượng quý của ngôi chùa cổ

VOV.VN - Ngày 4/2, sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, Công an huyện Chư Păh, Gia Lai đã bắt được đối tượng trộm 4 pho tượng quý trong Chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) xảy ra vào rạng sáng 28/1/2023.

