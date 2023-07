Liên quan tới bà trùm buôn lậu, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra bị khởi tố

Ngày 30/6, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh An Giang và Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai người này bị bắt vì liên quan vụ án bà Mười Tường.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hồ Văn Tấn. Ảnh: Báo CAND

Hồi năm 2022, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi tương tự.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2018, Bộ Công an bắt quả tang và tạm giữ bốn ghe cùng toàn bộ hàng hóa nhập lậu là 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ... Tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 1 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Sau đó, vụ án được chuyển về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lúc này, ông Lê Tấn Tài giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang, được giao phụ trách vụ án, còn ông Trí là điều tra viên.

Do có quan hệ họ hàng với bà Mười Tường nên ông Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường). Ảnh: Thiện Chí

Năm 2020, Thượng tá Hồ Văn Tấn, Trưởng Công an huyện An Phú được điều động về giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang nhưng không xử lý vụ án đúng theo quy định.

Khi lực lượng chức năng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Mười Tường thì một số người bị khởi tố, xử lý...

Tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm và tuyên án Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sau đó, bà Mười Tường bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội Buôn lậu vụ 200.000 tấn đường. Ngoài ra, bà này còn dính đến vụ buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền.