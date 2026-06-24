English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội

Thứ Tư, 17:53, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Mê Linh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, khoảng 17h40 ngày 21/6/2026, tại thôn Khê Ngoại 4, xã Mê Linh, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang Nông Văn Bộ (SN 1990, trú tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi bán trái phép 0,174 gam heroin cho Trần Văn Hạt (SN 1987, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh cho thấy Trần Văn Hạt dương tính với chất ma túy.

lien tiep bat 4 doi tuong ma tuy trong mot ngay o me linh, ha noi hinh anh 1
Nông Văn Bộ và Trần Văn Hạt tại cơ quan công an

Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, đến khoảng 20h cùng ngày, tại thôn Khê Ngoại 4, Công an xã Mê Linh bắt quả tang Nguyễn Văn Tưởng (SN 1972, trú tại xã Quang Minh, Hà Nội) đang bán trái phép 1,022 gam heroin cho Nguyễn Duy Bình (SN 1981, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm 1,022 gam heroin, 2 điện thoại di động và 500.000 đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

lien tiep bat 4 doi tuong ma tuy trong mot ngay o me linh, ha noi hinh anh 2
Nguyễn Duy Bình và Nguyễn Văn Tưởng tại cơ quan công an

Hiện Công an xã Mê Linh đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm tra ma túy 131 công nhân ở Thái Nguyên phát hiện 2 người dương tính
Kiểm tra ma túy 131 công nhân ở Thái Nguyên phát hiện 2 người dương tính

VOV.VN - Công an xã Phú Bình (Thái Nguyên) kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 131 công nhân tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, phát hiện 2 trường hợp dương tính và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kiểm tra ma túy 131 công nhân ở Thái Nguyên phát hiện 2 người dương tính

Kiểm tra ma túy 131 công nhân ở Thái Nguyên phát hiện 2 người dương tính

VOV.VN - Công an xã Phú Bình (Thái Nguyên) kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 131 công nhân tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, phát hiện 2 trường hợp dương tính và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Phát hiện đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại trang trại ở Hà Nội
Phát hiện đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại trang trại ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng ma túy tại một trang trại trên địa bàn.

Phát hiện đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại trang trại ở Hà Nội

Phát hiện đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại trang trại ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng ma túy tại một trang trại trên địa bàn.

Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy ở Hà Nội, bắt 3 đối tượng
Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy ở Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy ở Hà Nội, bắt 3 đối tượng

Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy ở Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật