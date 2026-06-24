Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội

Theo cơ quan Công an, khoảng 17h40 ngày 21/6/2026, tại thôn Khê Ngoại 4, xã Mê Linh, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang Nông Văn Bộ (SN 1990, trú tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi bán trái phép 0,174 gam heroin cho Trần Văn Hạt (SN 1987, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh cho thấy Trần Văn Hạt dương tính với chất ma túy.

Nông Văn Bộ và Trần Văn Hạt tại cơ quan công an

Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, đến khoảng 20h cùng ngày, tại thôn Khê Ngoại 4, Công an xã Mê Linh bắt quả tang Nguyễn Văn Tưởng (SN 1972, trú tại xã Quang Minh, Hà Nội) đang bán trái phép 1,022 gam heroin cho Nguyễn Duy Bình (SN 1981, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm 1,022 gam heroin, 2 điện thoại di động và 500.000 đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Nguyễn Duy Bình và Nguyễn Văn Tưởng tại cơ quan công an

Hiện Công an xã Mê Linh đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.