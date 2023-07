Liên tiếp bắt giữ các tàu vận chuyển 115.000 lít dầu DO trên biển

Vào lúc 6h ngày 28/6, tại khu vực biển cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 95 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá, số hiệu KG-93292-TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tàu TG - 93698 TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc (Ảnh: Đức Định)

Thời điểm này, trên tàu cá có 3 thuyền viên do ông Trần Phú An, sinh năm 1972, trú tại 252/12 Trần Khánh Dư, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Ông An khai nhận, tàu không hành nghề đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng 55.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, lúc 13h30' ngày 25/6, tại khu vực biển cách Đông Nam bãi Tư Chính 60 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện tàu cá vỏ gỗ, số hiệu TG - 93698 TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra. Trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Huỳnh Tấn Kiệt, sinh năm 1985, ngụ Phổ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.

Dẫn giải tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG-93292-TS về cảng Vũng Tàu (ảnh: Đức Định)

Lúc này, tàu TG - 93698 TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên cũng không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với cả hai trường hợp trên và đang tiếp tục điều tra xử lý.