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Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại Lào Cai

Thứ Bảy, 21:03, 29/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 6 bị can về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết quả này là quá trình liên tiếp phát hiện, đấu tranh, mở rộng các vụ việc về ma túy trên địa bàn phường Lào Cai.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an tỉnh Lào Cai bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Tổ công tác đặc biệt, Tổ tăng cường xây dựng địa bàn không ma túy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Bùi Quang Hiếu (SN 1988), trú tại tổ dân phố số 26 Kim Tân, phường Lào Cai) và Nguyễn Hà Thành (SN 1988), trú tại tổ dân phố số 13 Cốc Lếu, phường Lào Cai) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Bùi Quang Hiếu và Nguyễn Hà Thành cùng chiếc ô tô bỏ lại khi bị lực lượng Công an truy bắt.

Khi phát hiện lực lượng Công an, hai đối tượng lập tức điều khiển ô tô tăng tốc bỏ chạy. Đến khu vực ven đường gần nghĩa trang Vạn Hòa, cả hai bỏ lại phương tiện, chạy lên đồi nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tổ công tác nhanh chóng triển khai các mũi truy đuổi, tổ chức vây bắt trên địa hình đồi núi và bắt giữ thành công cả hai đối tượng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Bùi Quang Hiếu và Nguyễn Hà Thành về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đấu tranh, mở rộng vụ việc, ngày 21/8, lực lượng công an kiểm tra một phòng trọ trên đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, phát hiện Trần Quang Thành (SN 1996), trú tại tổ dân phố số 16 Cốc Lếu, phường Lào Cai có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

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Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp đó, lực lượng công an đã tập trung rà soát, xác minh các mối quan hệ, phương thức liên lạc và những giao dịch có liên quan; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần tìm nguồn cung cấp ma túy. Quá trình đấu tranh, đã từng bước xác định các đối tượng có liên quan. Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 bị can gồm Hoàng Trung Đức, Bế Khắc Cường, Trần Hữu Nghĩa và Mông Triều Tuấn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng đã liên lạc, trao đổi mua bán ma túy qua Zalo, Facebook, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, không trực tiếp giao nhận và thường xóa tin nhắn, hình ảnh sau giao dịch.

Việc liên tiếp phát hiện, đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn và không gian mạng để hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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