Liên tiếp phát hiện nhiều tài xế dương tính ma túy

Khoảng 11h ngày 23/1, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1 tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A dương tính với chất ma túy.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng dừng chiếc xe khách mang BKS 29B – 194.02 chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội đang lưu thông trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An. Kết quả test nhanh cho thấy, người điều khiển chiếc xe khách là tài xế Tô Hoài Bắc (SN 1981, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) dương tính với chất ma túy. Trên xe có khoảng 10 hành khách. Ngay sau đó, tài xế này tiếp tục được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để xét nghiệm, kết quả là tài xế này dương tính với chất ma túy.

Tài xế Tô Hoài Bắc người điều khiển chiếc xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 22/1, tổ công tác phát hiện tài xế Đinh Ngọc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dương tính với ma túy. Thời điểm kiểm tra, tài xế Hiếu đang điều khiển xe taxi BKS 30A-152.27 theo QL1 từ Hà Nội vào Nghệ An. Làm việc với tổ công tác, tài xế này cũng khai nhận trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và cỏ Mỹ.

Tài xế Lê Trọng Cường tại cơ quan chức năng.

Thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị cũng vừa phát hiện 1 trường hợp tài xế dương tính chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 9h ngày 21/1, trong lúc tuần tra đơn tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công An huyện Anh Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một chiếc xe tải màu trắng biển kiểm soát 30C-126.13 đang lưu thông trên quốc lộ 7A, theo hướng Con Cuông đi Đô Lương có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chiếc xe do Lê Trọng Cường (SN 1993, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, có hành vi tang trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, đã thu giữ 0,06g ma túy tổng hợp. Ngoài ra, trên xe còn chở lâm sản trái phép, tang vật thu giữ là 12 phiến gỗ.

Công An huyện cũng Test nhanh và phát hiện tài xế Lê Trọng Cường dương tính chất ma túy./.

