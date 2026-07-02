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Liên tiếp triệt phá các vụ ma túy ở Hà Nội, tạm giữ nhiều đối tượng

Thứ Năm, 17:02, 02/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật là ma túy tổng hợp và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 2/7, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng Công an xã Hồng Sơn đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn, tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

lien tiep triet pha cac vu ma tuy o ha noi, tam giu nhieu doi tuong hinh anh 1
Vương Văn Điệp tại cơ quan công an

Theo đó, tại thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn phát hiện, bắt quả tang Vương Văn Điệp (SN 1987, trú xã Vân Đình, thành phố Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 14 viên nén màu hồng, 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô. Kết quả giám định xác định 14 viên nén có tổng khối lượng 1,472 gam, đều là ma túy loại Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Vương Văn Điệp mua số ma túy trên của Nguyễn Đình Dũng (SN 1990, trú xã Vân Đình), đồng thời làm rõ Nguyễn Văn Đại (SN 1993, trú thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn) là người có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vương Văn Điệp để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại thôn Thượng 2 Phùng Xá, lực lượng Công an xã Hồng Sơn tiếp tục phát hiện Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Đình Dũng và Tô Quang Lực (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà Đại thuê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy cùng 2 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Đại, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 4 viên nén màu hồng. Kết quả giám định cho thấy các mẫu vật đều chứa ma túy loại Methamphetamine.

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Lần lượt từ trái qua phải là Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Đình Dũng và Tô Quang Lực tại cơ quan công an

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đại và Nguyễn Đình Dũng để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Tô Quang Lực, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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