Liên tiếp khởi tố các đối tượng ma túy ở Hà Nội

Ngày 29/6, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn thành phố liên tiếp phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại khu vực ngã ba chợ Gối (Cụm 11, xã Ô Diên, TP Hà Nội), Công an xã Ô Diên phát hiện, bắt quả tang Quách Văn Dương (SN 1991, trú tại thôn Đồng Minh, xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quách Văn Dương tại cơ quan công an

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ 0,196 gam heroin. Dương khai nhận mang theo số ma túy trên để sử dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Văn Dương về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Từ tin báo của người dân về việc tại đường xóm Đông, thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Đại Xuyên đã khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Minh Khuê (SN 1986, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) và Nguyễn Hiếu Sức (SN 1987, trú xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Đỗ Hiếu Sức (ảnh trái) và Đặng Minh Khuê tại cơ quan công an

Làm việc với cơ quan công an, Khuê khai nhận đang giao ma túy đá cho Sức tại nhà riêng của Sức và tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa ma túy đá.

Qua điều tra, Công an xã Đại Xuyên xác định hành vi của Đặng Minh Khuê và Nguyễn Hiếu Sức có dấu hiệu phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 và khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc thôn Đông Viên, xã Trần Phú, TP Hà Nội), Công an xã Trần Phú kiểm tra hành chính Phạm Ngọc Tuân (SN 1997, trú xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), phát hiện đối tượng cất giấu một đoạn ống hút nhựa chứa ma túy tổng hợp.

Phạm Ngọc Tuân bị bắt tại hiện trường

Tuân khai nhận đang tìm nơi vắng người để sử dụng ma túy thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Trần Phú đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.