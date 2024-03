Liên tục phá án, nhiều đơn vị của Công an Đắk Nông được Bộ Công an khen thưởng

Với tinh thần quyết tâm cao, thời gian gần đây, lực lượng Công an Đắk Nông đã liên tục lập các thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm. Điển hình, đã đấu tranh bắt giữ khởi tố 2 vụ 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 1080%/năm, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng; đấu tranh bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hơn 1.000 người dân trên cả nước; đấu tranh 2 vụ bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 660kg pháo nổ cùng nhiều vật chứng khác. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin yêu, quý mến.

Trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng 18 tập thể của Công an tỉnh Đắk Nông. Trong đó, có 4 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông.

Cùng được khen thưởng có Công an 6 huyện, gồm: Đắk G’long, Đắk Song, Đắk Mil, Tuy Đức, Cư Jút, Krông Nô.

Công an 8 xã tham gia phá án, lập thành tích xuất sắc cũng được Bộ Công an khen thưởng đợt này, gồm: xã Đức Mạnh, Đắk R’la (huyện Đắk Mil), Công an xã Quảng Tâm, Đắk Ngo, Đắk Buk So, Quảng Trực (huyện Tuy Đức), Công an xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa), và Công an xã Cư Nia (huyện Cư Jút).

Thừa ủy quyền của cấp trên, Đại tá Nay Gia Phú và Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tặng hoa chúc mừng và trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể.

Thời gian gần đây Công an Đắk Nông liên tục phá các vụ án lớn

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nay Gia Phú đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua đó, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.