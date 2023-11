Lĩnh án 42 tháng tù giam vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật

Xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật về vụ việc tại Đắk Lắk

Ngày 13/6, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.R (SN 1985, trú TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.