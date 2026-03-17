中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lĩnh án tù vì đánh nhau từ mâu thuẫn trả tiền nhân viên rót bia

Thứ Ba, 11:22, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn trả tiền nhân viên rót bia tại quán nhậu, các đối tượng đánh, chém nhau gây thương tích và ảnh hưởng trật tự công cộng. Tòa tuyên phạt án tù đối với 4 đối tượng.

TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đỗ Trọng Lập (44 tuổi), trú phường An Hải và Đặng Văn Tuấn (45 tuổi), trú phường Ngũ Hành Sơn về tội “Giết người”; Phùng Tấn Đình (41 tuổi) và Hồ Thăng Hùng (39 tuôi), cùng trú phường Ngũ Hành Sơn về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 22/12/2023, Đỗ Trọng Lập cùng Đặng Văn Tuấn và một số người đến nhậu tại quán Sông Quê, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, nhóm của Lập nhờ chủ quán liên hệ nhân viên phục vụ rót bia với giá 300.000 đồng/người.

Đến khi tính tiền, một người trong nhóm không đồng ý trả tiền phục vụ và có lời nói xúc phạm nhân viên. Bức xúc, một nữ nhân viên đã gọi điện cho bạn trai là Phùng Tấn Đình thông báo sự việc. Lúc này, Phùng Tấn Đình đang nhậu cùng Hồ Thăng Hùng ở một quán khác. Sau khi nghe chuyện, Đình lấy một con dao và đưa cho Hùng một cây gậy gỗ rồi cả 2 chạy xe máy đến quán Sông Quê.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát nhau. Hồ Thăng Hùng dùng gậy đập vào bàn ghế, hất đổ đồ đạc khiến khách và nhân viên trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, Đặng Văn Tuấn ném ghế gỗ trúng Phùng Tấn Đình khiến người này ngã xuống. Ngay sau đó, Đỗ Trọng Lập dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của Phùng Tấn Đình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định xác định, Đình bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Sau khi gây án, nhóm của Lập và Tuấn nhầm tưởng một người khách khác là người trong nhóm đối phương nên tiếp tục hành hung trước khi rời khỏi hiện trường.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu nhưng gây thương tích cho người khác và làm mất trật tự tại nơi công cộng. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Trọng Lập 7 năm tù, Đặng Văn Tuấn 5 năm tù cùng về tội “Giết người”. Tòa cũng tuyên phạt Phùng Tấn Đình 2 năm 6 tháng tù và Hồ Thăng Hùng 2 năm tù vì hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thành Long/VOV-Miền Trung         
Tag: gây rối trật tự Đà Nẵng xét xử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật