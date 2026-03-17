Lĩnh án tù vì đánh nhau từ mâu thuẫn trả tiền nhân viên rót bia

TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đỗ Trọng Lập (44 tuổi), trú phường An Hải và Đặng Văn Tuấn (45 tuổi), trú phường Ngũ Hành Sơn về tội “Giết người”; Phùng Tấn Đình (41 tuổi) và Hồ Thăng Hùng (39 tuôi), cùng trú phường Ngũ Hành Sơn về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 22/12/2023, Đỗ Trọng Lập cùng Đặng Văn Tuấn và một số người đến nhậu tại quán Sông Quê, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, nhóm của Lập nhờ chủ quán liên hệ nhân viên phục vụ rót bia với giá 300.000 đồng/người.

Đến khi tính tiền, một người trong nhóm không đồng ý trả tiền phục vụ và có lời nói xúc phạm nhân viên. Bức xúc, một nữ nhân viên đã gọi điện cho bạn trai là Phùng Tấn Đình thông báo sự việc. Lúc này, Phùng Tấn Đình đang nhậu cùng Hồ Thăng Hùng ở một quán khác. Sau khi nghe chuyện, Đình lấy một con dao và đưa cho Hùng một cây gậy gỗ rồi cả 2 chạy xe máy đến quán Sông Quê.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát nhau. Hồ Thăng Hùng dùng gậy đập vào bàn ghế, hất đổ đồ đạc khiến khách và nhân viên trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, Đặng Văn Tuấn ném ghế gỗ trúng Phùng Tấn Đình khiến người này ngã xuống. Ngay sau đó, Đỗ Trọng Lập dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của Phùng Tấn Đình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định xác định, Đình bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Sau khi gây án, nhóm của Lập và Tuấn nhầm tưởng một người khách khác là người trong nhóm đối phương nên tiếp tục hành hung trước khi rời khỏi hiện trường.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu nhưng gây thương tích cho người khác và làm mất trật tự tại nơi công cộng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Trọng Lập 7 năm tù, Đặng Văn Tuấn 5 năm tù cùng về tội “Giết người”. Tòa cũng tuyên phạt Phùng Tấn Đình 2 năm 6 tháng tù và Hồ Thăng Hùng 2 năm tù vì hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.