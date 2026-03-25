Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

Thứ Tư, 14:33, 25/03/2026
VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, qua đó làm rõ người dắt mối và hành vi mua bán ma túy liên quan.

Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phượng Dực vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường đê sông Nhuệ, thuộc thôn Đồng Tiến.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Quang Thịnh (sinh năm 1995; trú tại thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 viên nén hình tròn màu hồng. Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy loại Methamphetamine, với tổng khối lượng 0,206 gram.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Quá trình xác minh, Công an xã Phượng Dực làm rõ, trước đó vào ngày 19/3/2026, Lê Văn Xuân (sinh năm 1997; trú tại thôn Hội, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) đã dẫn Thịnh đi mua ma túy nhằm hưởng lợi.

Hiện, Công an xã Phượng Dực đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan cho Coq quan Cảnh sát điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, quê Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn chất cấm dạng thảo mộc tổng hợp sử dụng taxi để vận chuyển ma túy.

Cao Thắng/VOV.VN
Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

