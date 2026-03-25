Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phượng Dực vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường đê sông Nhuệ, thuộc thôn Đồng Tiến.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Quang Thịnh (sinh năm 1995; trú tại thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 viên nén hình tròn màu hồng. Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy loại Methamphetamine, với tổng khối lượng 0,206 gram.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Quá trình xác minh, Công an xã Phượng Dực làm rõ, trước đó vào ngày 19/3/2026, Lê Văn Xuân (sinh năm 1997; trú tại thôn Hội, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) đã dẫn Thịnh đi mua ma túy nhằm hưởng lợi.

Hiện, Công an xã Phượng Dực đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan cho Coq quan Cảnh sát điều tra theo đúng quy định của pháp luật.