Lời cuối của cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ trước khi tòa nghị án

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ TP. Cần Thơ, cơ quan và gia đình. Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình. Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống cách mạng, suốt 31 năm phục vụ trong ngành y, bị cáo đã đem hết tâm tư, sức lực phục vụ cho ngành, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ) cho rằng do nể nang dẫn đến sai phạm

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi trình bày trước HĐXX, sai phạm là do nể nang, không làm chủ được bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, ngành y tế, gia đình và bản thân. Bị cáo Phi mong HĐXX xem xét vụ án thấu tình đạt lý, vận dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác là cấp dưới của Phi.

Bị cáo Cao Minh Chu, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ (từ 1/1/2020 là Giám đốc Sở) cũng bày tỏ sự ăn năn và cho rằng sai phạm của bản thân xuất phát từ sự tin tưởng lãnh đạo cấp trên, quá tin tưởng các cấp dưới và khẳng định bản thân không hưởng lợi gì trong vụ án. Bị cáo Chu mong HĐXX xem xét mức án phù hợp nhất.

Bị cáo buộc thông đồng, cấu kết cùng các cựu lãnh đạo Sở Y tế TP. Cần Thơ nâng khống giá hàng hóa, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 33 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) bật khóc khi kể về hoàn cảnh của gia đình.

Bị cáo Nga cho rằng bản thân rất hối hận vì những việc làm của mình đã khiến cho 40 người khác rơi vào vòng lao lý, bao gồm vụ án Công ty AIC. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khẳng định 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ không vụ lợi trong vụ án này, mong HĐXX xem xét mức án thấp nhất cho các đồng phạm.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga được áp giải về nơi giam giữ

Theo cáo trạng, các bị cáo: Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh chuyên viên Ban quản lý dự án phụ trách thực hiện 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; tiếp nhận các báo giá, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do Công ty NSJ cung cấp. Từ đó làm báo cáo xin vốn, lập dự toán, xây dựng kế hoạch mời thầu theo giá đã thống nhất với Công ty NSJ; tiết lộ, tiếp nhận tài liệu về quá trình lựa chọn nhà thầu, tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ, Công ty Bình An của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga được tham gia và trúng thầu.

Trong vụ án, cơ quan công tố tại tòa xác định các bị cáo: Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu có vai trò chủ mưu; 17 bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa

Tại phiên xét xử ngày 14/2, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi cùng mức án từ 9 - 10 năm tù; bị cáo Cao Minh Chu mức án từ 8 - 9 năm tù; các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 - 6 năm tù.

HĐXX nghị án và cho biết sẽ tuyên án vào chiều 17/2./.