Lừa đảo “cào vé livestream” trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng

Thứ Tư, 15:08, 25/03/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an xã Na Ngoi đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với thủ đoạn “mua vé cào online trúng thưởng giá trị lớn”.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 23/3, anh L.B.N (SN 1988, trú tại bản Nậm Khiên 1, xã Na Ngoi) đến trụ sở công an xã trình báo về việc tham gia một buổi livestream mua vé cào trên mạng. Theo anh N., anh đã mua 60 vé với tổng số tiền 398.000 đồng và theo dõi trực tiếp quá trình cào thưởng qua điện thoại.

lua dao cao ve livestream trung thuong hon 2,3 ty dong hinh anh 1

Sau khi cào, phía tổ chức thông báo anh trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này, anh được yêu cầu chuyển trước 25 triệu đồng với lý do “phí hoàn tất thủ tục”. Liên tục bị thúc giục chuyển tiền gấp, anh N. nảy sinh nghi ngờ và quyết định đến công an xã để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Na Ngoi nhanh chóng kiểm tra, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải thích, giúp anh N. nhận diện hành vi gian dối; đồng thời hướng dẫn dừng toàn bộ giao dịch, không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng. Các dữ liệu liên quan cũng được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức “trúng thưởng online”, “cào vé trực tiếp” trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền để “xác nhận trúng thưởng” hay “nhận quà”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Bá Thăng/VOV.VN
