Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu “lướt” đất

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân rủ một số người dân góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, đối tượng trả đầy đủ, đúng hẹn cả tiền gốc và lợi nhuận, qua đó tạo được lòng tin.

Võ Thị Ngân bị khởi tố, bắt để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.(Ảnh: Công an Nghệ An).

Khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân được xác định đã nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đối tượng đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền để đầu tư, mua bán “lướt” đất; cam kết sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản “tiền chênh”.

Để củng cố lòng tin, Ngân hứa hẹn lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn, đồng thời dựng các giao dịch và tin nhắn giả. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng không sử dụng vào mục đích mua bán bất động sản như cam kết mà chuyển cho người khác để trả các khoản nợ trước đó, chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với người dân khi tham gia đầu tư, góp vốn. Trước các lời mời gọi chung vốn với mức lợi nhuận cao, cần tìm hiểu, xác minh kỹ về cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh liên quan trước khi giao tiền, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo.