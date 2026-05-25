Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; TP Hà Nội, CEO công ty Nhật Nam) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng bị truy tố với Vũ Thị Thúy là các bị can Trần Thiện Tâm, Phó Tổng giám đốc Nhật Nam; Trịnh Văn Tôn, Phó Tổng giám đốc; Phạm Văn Tuyên, trưởng ban chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban chiến lược của công ty Nhật Nam.

Ngày 19/5/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc chuyển hồ sơ để truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.

Nữ CEO Vũ Thị Thúy.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo kết quả giải quyết vụ án nêu trên cho các bị hại được biết. Đề nghị những người bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tài liệu vụ án thể hiện, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thuý thành lập năm 2019 và được nâng vốn khống lên 200 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Thuý đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam hứa hẹn phân chia lợi nhuận lên đến 7-8%/tháng cho các nhà đầu tư; kèm theo đó hàng tháng hoặc nhân các dịp thành lập công ty, lễ, tết, Thuý đưa ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng... Tuy nhiên các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Thuý thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong cơ quan Nhà nước để sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân xuất hiện trong các sự kiện của Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn phải chia sẻ bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu doanh nghiệp này đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả...

Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thuý cùng đồng phạm đã lừa đảo hơn 43.000 người với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.