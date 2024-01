Lừa xin xe cho người vi phạm giao thông, tài xế ôm tiền tiền bỏ chạy

Trước đó, Trạm Cảnh Sát giao thông Quốc lộ 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương tuần tra ở khu vực phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát thì phát hiện chị Đ.T.Đ (22 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Nhân tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, phát hiện chị Đ. không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe nên Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Nguyễn Đức Nhân (36 tuổi, ngụ TP.HCM, tài xế xe ôm) thấy vậy đã lại chỗ Đ. và yêu cầu đưa 1 triệu đồng để xin cho chị lấy xe về. Chị Đ. đồng ý đưa tiền cho Nhân để có xe đi lại.

Tổ công tác phát hiện Nhân lấy tiền của Đ. nên tiến hành kiểm tra thì nam tài xế xe ôm điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Phước để làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, Nhân thừa nhận, do hoàn cảnh khó khăn nên đã làm liều. Nhân xin trả lại tiền cho chị Đ. Sau đó, Tổ tuần tra đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Mỹ Phước xử lí theo quy định.