Mặc cảnh phục, mang còng số 8 nhưng... không phải công an

Khoảng 9h30 ngày 26/3, người dân ở khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa phát hiện 1 người đàn ông mặc cảnh phục công an có dấu hiệu nghi vấn nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Tang vật bị thu giữ

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa đã có mặt, tiếp cận và xác định đối tượng mặc quân phục công an, mang quân hàm đại úy, đeo biển tên. Tuy nhiên khi Công an TP. Biên Hòa yêu cầu kiểm tra thì người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh mình là công an nên được đưa về trụ sở làm việc.

Công an TP. Biên Hòa còn phát hiện đối tượng mang theo 2 chiếc còng số 8, 2 tờ giấy có nội dung lệnh truy nã, 1 bản án phô tô, một hộ chiếu, cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Đối tượng Nguyễn Phúc Nhân và tang vật tại cơ quan điều tra

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Phúc Nhân (32 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại tỉnh Bình Dương). Nhân thừa nhận mình không phải là công an.

Cách đây khoảng 1 tuần, Nhân mua bộ cảnh phục trên mạng gồm quần áo, thắt lưng, quân hàm, giầy,… với giá 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên đối tượng không khai rõ sử dụng vào mục đích gì.

Ngoài đối tượng Nguyễn Phúc Nhân, lực lượng Công an TP. Biên Hòa cũng đã làm việc với hai người (một nam, một nữ) đi cùng Nhân lúc bị phát hiện để phục vụ công tác điều tra./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

