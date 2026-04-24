Mật phục, tóm gọn nhóm "quái xế" chuyên bốc đầu xe gây náo loạn ở Đồng Nai

Thời gian qua, người dân tại khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai không khỏi bất bình trước tình trạng một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tại khu vực đường Cao Bá Quát giao với đường Nguyễn Văn Linh (vùng giáp ranh phường Minh Hưng).

Nam thanh niên bốc đầu xe

Nhóm này sử dụng các loại xe có phân khối lớn như Exciter, Raider, Sonic... để thực hiện các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, chạy bằng một bánh.

Hành vi của nhóm thanh niên không chỉ đe dọa tính mạng chính bản thân họ mà còn là nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Công an đưa nhóm thanh niên và phương tiện về trụ sở

Trước tính chất manh động của nhóm "quái xế", Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Chơn Thành đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở triển khai phương án hóa trang, mật phục để vây bắt quả tang, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại địa phương.

Vào lúc 11h ngày 22/4, khi nhóm này vừa xuất hiện và bắt đầu thực hiện các màn "biểu diễn" bốc đầu xe gây náo loạn tuyến đường, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế và đưa về trụ sở 3 đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện, tạm giữ 3 xe mô tô tang vật liên quan đến vụ việc.

Công an làm việc với các đối tượng vi phạm

Hiện Công an phường Chơn Thành đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.