Mật phục, tóm gọn nhóm "quái xế" chuyên bốc đầu xe gây náo loạn ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 16:17, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lạng lách, bốc đầu xe phân khối lớn tại các tuyến đường giáp ranh gây bức xúc dư luận, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mật phục, bắt gọn.

Thời gian qua, người dân tại khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai không khỏi bất bình trước tình trạng một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tại khu vực đường Cao Bá Quát giao với đường Nguyễn Văn Linh (vùng giáp ranh phường Minh Hưng).

Nam thanh niên bốc đầu xe

Nhóm này sử dụng các loại xe có phân khối lớn như Exciter, Raider, Sonic... để thực hiện các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, chạy bằng một bánh.

Hành vi của nhóm thanh niên không chỉ đe dọa tính mạng chính bản thân họ mà còn là nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Công an đưa nhóm thanh niên và phương tiện về trụ sở

Trước tính chất manh động của nhóm "quái xế", Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Chơn Thành đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở triển khai phương án hóa trang, mật phục để vây bắt quả tang, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại địa phương.

Vào lúc 11h ngày 22/4, khi nhóm này vừa xuất hiện và bắt đầu thực hiện các màn "biểu diễn" bốc đầu xe gây náo loạn tuyến đường, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế và đưa về trụ sở 3 đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện, tạm giữ 3 xe mô tô tang vật liên quan đến vụ việc.

Công an làm việc với các đối tượng vi phạm 

Hiện Công an phường Chơn Thành đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý
Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

VOV.VN - Ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý 12 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông như chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

VOV.VN - Ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý 12 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông như chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Lạng lách, không mũ bảo hiểm: Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt hơn 100 triệu đồng
Lạng lách, không mũ bảo hiểm: Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

VOV.VN - Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương, Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Lạng lách, không mũ bảo hiểm: Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Lạng lách, không mũ bảo hiểm: Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

VOV.VN - Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương, Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

