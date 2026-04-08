Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Theo điều tra, sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ liên quan đến ánh đèn pha xe máy giữa hai nhóm thanh niên trú tại xã Hiệp Hòa và phường Tự Lạn. Sau những lời thách thức qua lại trên mạng xã hội, hai bên đã hẹn gặp nhau để "giải quyết".

Đáng chú ý, các đối tượng tham gia có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2005 đến 2011 (từ 13 đến 19 tuổi). Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, các nhóm này đã trang bị hàng loạt hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao như: dao phóng lợn, đinh ba, kiếm tự chế và vỏ chai bia.

Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an triệu tập, lập hồ sơ xử lý

Rạng sáng 5/4, hai nhóm chạm trán và bắt đầu truy đuổi nhau với tốc độ cao. Các đối tượng lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường thuộc phường Bắc Giang, phường Nếnh và các khu công nghiệp trên địa bàn, gây kinh hoàng cho người đi đường và cư dân địa phương.

Trong quá trình truy đuổi và tấn công nhau, do không làm chủ được tốc độ và hành vi, nhóm thanh niên tại xã Hiệp Hòa đã tông thẳng vào một xe ô tô đang đỗ bên lề đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 thanh niên bị thương rất nặng. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế địa phương, sau đó phải chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng chống tội phạm Công an xã Hiệp Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đến nay, cơ quan chức năng đã triệu tập 25 đối tượng liên quan của cả hai nhóm để lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Hiệp Hòa đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ tài liệu và 25 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.