Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Thứ Tư, 19:10, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Theo điều tra, sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ liên quan đến ánh đèn pha xe máy giữa hai nhóm thanh niên trú tại xã Hiệp Hòa và phường Tự Lạn. Sau những lời thách thức qua lại trên mạng xã hội, hai bên đã hẹn gặp nhau để "giải quyết".

Đáng chú ý, các đối tượng tham gia có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2005 đến 2011 (từ 13 đến 19 tuổi). Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, các nhóm này đã trang bị hàng loạt hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao như: dao phóng lợn, đinh ba, kiếm tự chế và vỏ chai bia.

Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an triệu tập, lập hồ sơ xử lý

Rạng sáng 5/4, hai nhóm chạm trán và bắt đầu truy đuổi nhau với tốc độ cao. Các đối tượng lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường thuộc phường Bắc Giang, phường Nếnh và các khu công nghiệp trên địa bàn, gây kinh hoàng cho người đi đường và cư dân địa phương.

Trong quá trình truy đuổi và tấn công nhau, do không làm chủ được tốc độ và hành vi, nhóm thanh niên tại xã Hiệp Hòa đã tông thẳng vào một xe ô tô đang đỗ bên lề đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 thanh niên bị thương rất nặng. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế địa phương, sau đó phải chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng chống tội phạm Công an xã Hiệp Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đến nay, cơ quan chức năng đã triệu tập 25 đối tượng liên quan của cả hai nhóm để lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Hiệp Hòa đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ tài liệu và 25 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án đua xe trái phép
Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh
Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân bằng hành vi dàn dựng giao dịch tâm linh.

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân bằng hành vi dàn dựng giao dịch tâm linh.

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh
Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh
Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

