Mất tài sản vì ủy quyền làm thủ tục đất đai

Theo kết quả điều tra, lợi dụng vị trí là nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã tiếp cận những người dân có nhu cầu làm thủ tục đất đai.

Đối tượng tự giới thiệu mình có mối quan hệ và khả năng hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng để tạo lòng tin.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyệt

Với vỏ bọc am hiểu pháp luật, Nguyệt thuyết phục các nạn nhân ký vào hợp đồng ủy quyền hoặc các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do "thuận tiện cho việc xử lý thủ tục hành chính".

Tuy nhiên, ngay sau khi nắm giữ các văn bản này, đối tượng đã âm thầm thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp tài sản nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt trong vụ án lên đến hơn 28 tỷ đồng.

Dù đối tượng có chuyên môn cao và sử dụng các loại giấy tờ có hình thức hợp pháp nhằm che giấu hành vi phạm tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám định chi tiết các tài liệu liên quan.

Công an kiểm tra giấy tờ

Qua phân tích, đối chiếu chữ ký, chữ viết, con dấu và các dấu vết tẩy xóa, chỉnh sửa trên tài liệu, lực lượng chức năng đã làm rõ bản chất gian lận của các hợp đồng. Những kết luận giám định này là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vụ án cho thấy tội phạm thường đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh, gọn và sự nhẹ dạ của người dân trước mác cán bộ hay "người có quan hệ".

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, cảnh giác để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không ký các văn bản ủy quyền, giấy tờ trống nội dung khi chưa nắm rõ quyền hạn, nghĩa vụ và hệ lụy pháp lý đi kèm.