中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Bảy, 12:07, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác đối với Hồ Thế Hùng (SN 1973; trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15/8/2023 tại xã Mỹ Đức.

cong an ha noi truy na, truy tim loat doi tuong lua dao chiem doat tai san hinh anh 1
Đối tượng Hồ Thế Hùng

Đối tượng bị tố đã nhận số tiền 150 triệu đồng để “chạy án” nhưng không thực hiện như cam kết. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của Hùng và đã ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hứng (SN 1993; trú tại phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

cong an ha noi truy na, truy tim loat doi tuong lua dao chiem doat tai san hinh anh 2
Quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Hứng

Trước đó, ngày 17/3/2026, Hứng bị khởi tố bị can nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan Công an chính thức phát lệnh truy nã.

Một vụ việc khác, Công an TP Hà Nội đang truy tìm Vũ Viết Khang (SN 1991; trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, đối tượng đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe rồi mang đi cầm cố. Hiện Khang đã rời khỏi nơi cư trú, chưa rõ tung tích.

cong an ha noi truy na, truy tim loat doi tuong lua dao chiem doat tai san hinh anh 3
Đối tượng Vũ Viết Khang

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng trên, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an Hà Nội chạy án lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Truy nã 2 nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn khỏi nơi cư trú
VOV.VN - Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát lệnh truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi khởi tố bị can nhưng bỏ trốn, kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Nóng 24h ngày 14/4: Truy nã 2 đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết
VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã 2 bị can Di và Đinh Yum về hành vi "phá hoại chính sách đoàn kết", đồng thời kêu gọi 2 đối tượng ra đầu thú để được khoan hồng và đề nghị người dân phối hợp phát hiện, bắt giữ, báo ngay cơ quan chức năng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật