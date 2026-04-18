Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác đối với Hồ Thế Hùng (SN 1973; trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15/8/2023 tại xã Mỹ Đức.

Đối tượng Hồ Thế Hùng

Đối tượng bị tố đã nhận số tiền 150 triệu đồng để “chạy án” nhưng không thực hiện như cam kết. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của Hùng và đã ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hứng (SN 1993; trú tại phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Hứng

Trước đó, ngày 17/3/2026, Hứng bị khởi tố bị can nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan Công an chính thức phát lệnh truy nã.

Một vụ việc khác, Công an TP Hà Nội đang truy tìm Vũ Viết Khang (SN 1991; trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, đối tượng đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe rồi mang đi cầm cố. Hiện Khang đã rời khỏi nơi cư trú, chưa rõ tung tích.

Đối tượng Vũ Viết Khang

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng trên, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.