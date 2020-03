Mở quán game bất chấp lệnh cấm, chủ quán bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo đó, khoảng 21h ngày 28/3, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác Công an phường Kim Tân (Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện cơ sở kinh doanh internet có tên Hgame do bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1963) làm chủ đang hoạt động; tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở có 16 người đang chơi game.

Chủ quán game phải viết tường trình về vụ việc

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt từng người, đồng thời lập biên bản vi phạm và mời chủ cơ sở cùng 16 người đang chơi game về trụ sở để xử lý vi phạm.

Kết quả cho thấy, chủ quán Trần Thị Hằng bị xử lý về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng (Theo điểm C, khoản 4, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế), mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

12 trường hợp đang chơi game trong cơ sở Hgame bị xử lý về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Theo điểm A, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế), với mức phạt là 200.000 đồng/người; 4 trường hợp còn lại bị cảnh cáo./.