Một người chết, một người trọng thương sau cuộc ẩu đả

Tối 13/12, lãnh đạo UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến 2 người thương vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo thông ban đầu, vào khoảng 15h ngày 13/12, giữa ông L.V.T (SN 1961) và ông L.V.Ch (SN 1966, cùng trú tại bản Hữu Văn, xã Châu Kim) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai người cầm dây, dao đánh nhau. Phát hiện sự việc, mọi người can ngăn nhưng không được.

Hậu quả ông L.V.T tử vong, ông L.V.Ch bị thương nặng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Châu Kim, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ việc.