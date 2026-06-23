Một thanh niên bị khởi tố vì vẽ bậy lên hàng rào cầu đi bộ

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 30/5, Khôi mang bình sơn đến khu vực trung tâm TPHCM rồi vẽ bậy lên các công trình, bức tường hoặc mặt bằng trống.

Khi đến đối diện số 8-15 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Khôi dùng bình sơn vẽ lên các pano quảng cáo thuộc hàng rào bảo vệ công trình cầu đi bộ của doanh nghiệp đang thi công tại khu vực này. Sau khi vẽ bậy, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo của đơn vị quản lý công trình, Công an phường Sài Gòn vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng xác định việc Khôi vẽ bậy đã làm hư hỏng 2 khung bạt quảng cáo thuộc hàng rào bảo vệ công trình, gây thiệt hại tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, các công trình, dự án đang triển khai ở thành phố phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, cần được bảo vệ và giữ gìn nên vẽ bậy được đánh giá là hành vi phá hoại công trình, tài sản của tổ chức, cá nhân. Hành động này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, hình ảnh của thành phố.

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