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Bình luận sai sự thật về đoàn kỵ binh CAND, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ Ba, 11:07, 23/06/2026
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VOV.VN - Người đàn ông ở TP.Huế bị phạt 7,5 triệu đồng do bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh công an nhân dân trên Facebook.

Ngày 23/6, theo Công an xã Bình Điền (TP Huế), cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.C.H (SN 1989, trú xã Bình Điền) vì đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

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Công an xã Bình Điền làm việc với ông P.C.H về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh: Công an xã Bình Điền)

Theo cơ quan công an, ông P.C.H có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của đoàn kỵ binh công an nhân dân tham gia biểu diễn tại Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật khu vực II năm 2026 tổ chức tại TP Huế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Điền phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook của ông P.C.H đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an nhân dân.

Sau khi được cơ quan chức năng mời làm việc, ông P.C.H thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật là không đúng quy định pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận.

Theo Công an xã Bình Điền, việc xử lý trường hợp trên nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia môi trường mạng, đồng thời ngăn chặn các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh trật tự.

Công an xã Bình Điền khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội, chỉ tiếp cận và lan truyền những thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống.

Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Vương/VTC News
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