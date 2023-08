Một thanh niên đi ô tô bị đâm tử vong ở Bình Thuận

Khởi tố đối tượng đâm 3 cán bộ công an ở Bạc Liêu

VOV.VN - Công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đâm bị thương 3 cán bộ công an, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.