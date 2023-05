Mua bán trái phép hóa đơn thu lợi hơn 1,3 tỷ đồng, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Vũ Văn Trang (SN 1981, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Bảo Công (SN 1957, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Cơ quan chức năng làm việc với các bị can.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hoá đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công và Công ty TNHH Khoáng sản Phục Sơn do ông Đặng Văn Định làm giám đốc với Công ty TNHH Hanphar do bà Nguyễn Thị Tân làm giám đốc.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan.

Đến thời điểm này, các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng, là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra mở rộng./.