Mượn trang phục công an mặc, lên Facebook dọa "lệch anh cho nhập kho"

Ngày 23/4, Công an huyện Mang Yang, Gia Lai thông tin đã mời làm việc và xử phạt hành chính đối với Võ H.S. (SN 1996, trú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân (CAND).

Võ H.S tại cơ quan công an

Qua nắm tình hình, Công an huyện Mang Yang phát hiện tài khoản Facebook "Sơn Em" đăng tải hình ảnh thanh niên mặc trang phục CAND mang quân hàm Thượng úy kèm theo dòng trạng thái "bữa nay đứa nào lệch a cho nhập kho hết".

Hình ảnh sau khi đăng tải đã gây dư luận xấu ở địa phương.

Công an huyện Mang Yang xác định, tài khoản Facebook nói trên là của Võ H.S. Tại cơ quan công an, S. khai nhận đã mượn một bộ trang phục CAND mang cấp bậc Thượng úy rồi mặc, chụp ảnh và đăng lên Facebook cá nhân với mục đích "câu view". Bản thân S. không công tác trong ngành công an.

Căn cứ hành vi vi phạm và quy định pháp luật liên quan, Công an huyện Mang Yang đã quyết định xử phạt Võ H.S. số tiền 1,5 triệu đồng. Đồng thời, S. cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm cũng như không tái phạm./.