Năm 2019 thu giữ hơn 6 tấn ma túy tổng hợp, gấp 5 lần năm 2018

Thông tin tại buổi họp báo chiều 20/12 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội pham về ma túy, Bộ Công an cho biết, năm 2019, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.000 vụ với hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy; Thu giữ hơn 1.222 kg heroin và hơn 6 tấn ma túy tổng hợp. Đặc biệt, số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến, cao gấp 5 lần so với năm 2018. Hoạt động mua bán ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Campuchia vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp.

Họp báo thông tin về tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy năm 2019

Trong đó, ở khu vực phía Nam, nhất là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm ma túy có liên quan đến người nước ngoài diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng ma túy của Việt Nam trong năm qua. Tuyến đường biển tiếp tục bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để mua bán, vận chuyển với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ 3, trọng điểm là các cảng biển.



Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội pham về ma túy, tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp có chiều hướng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý người sử dụng. Nhiều người sử dụng loại ma túy này trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi (ngáo đá) gây ra các vụ án mạng, tai nạn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tại buổi họp báo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, C04 chú trọng rà soát, bổ sung danh sách người nghiện, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy tại địa bàn cơ sở, nhất là người nghiện có dấu hiệu rối loạn tâm thần, “ngáo đá”. Cục sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đưa ra xét xử công khai, lưu động các vụ án điểm về ma túy để phòng ngừa, răn đe. Lực lượng tập trung bắt giữ, vận động đầu thú các đối tượng truy nã về ma túy.