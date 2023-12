VOV.VN - Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam một nam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt của đồng nghiệp hơn 1,5 tỷ đồng.