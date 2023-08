Nam sinh lớp 8 bị nhóm người lớn đánh hội đồng ở Hà Nội

Ngày 30/8, UBND huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã có thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 8 bị nhóm người lớn đánh hội đồng trên địa bàn xã Kim Chung. Theo đó, ngày 29/8, Công an xã Kim Chung tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu L. (SN 2009, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) về việc cháu L. bị một nhóm người đánh gây thương tích tại quán game thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung.

Hiện trường vụ việc

Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định sự việc ban đầu: Vào ngày 25/8, cháu L. có mâu thuẫn, xô xát với cháu N.A (SN 2009, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Sau đó, cháu N.A đã gọi điện cho mẹ là chị H.

Biết chuyện, chị H. cùng 2 người nữa đến tìm cháu L. ở quán game thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung. Khi phát hiện L. đang chơi game, chị H. cùng nhóm người xông vào tát cháu L., rồi kéo L. ra ngoài cửa quán. Tại đây, nhóm người liên tục đấm, đá vào người nạn nhân. Dù đã quỳ gối van xin nhưng cháu L. vẫn tiếp tục bị đánh đập.

Sau đó, cháu L. may mắn được người đi đường đứng ra can ngăn thì nhóm người trên mới buông tha. Về vấn đề này, UBND huyện Đông Anh chỉ đạo xã Kim Chung lập hồ sơ báo cáo lên Công an huyện Đông Anh để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện tại tình hình sức khỏe của cháu L. đã cơ bản ổn định, được gia đình đưa về quê tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) để chăm sóc.