Nam thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà ở TPHCM

Sáng nay (15/3), lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang trẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị bắn 4 phát đạn. Hiện trường nam thanh niên bị bắn

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 14/3, anh này vừa đi làm về đến nhà mình ở địa chỉ số 2 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, vừa dựng xe máy đang mở cửa vào nhà thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên khác đứng từ xa bắn 4 phát súng liên tiếp. Bị trúng đạn, nạn nhân gục tại chỗ.

Nhiều người dân nghe 4 tiếng nổ lớn chạy ra thì hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn bị nghiệp vụ đã đến phong toả hiện trường, tiến hành lấy lời khai các nhân chứng đồng thời trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc để điều tra truy bắt hung thủ.

