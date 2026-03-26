Nam thanh niên chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ chiêu trò giả mạo phụ nữ gạ “chat sex”

Thứ Năm, 11:19, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phan Ngọc Gia Huy lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Phan Ngọc Gia Huy (SN 2005, trú TP.HCM) khi đối tượng đang thực hiện hành vi giả mạo phụ nữ để gọi video call dụ dỗ nạn nhân “chat sex”.

Qua kiểm tra, Phòng An ninh mạng phát hiện tổng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Huy lên tới hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó có 1,6 tỷ đồng được xác định là chiếm đoạt từ thủ đoạn “chat sex” rồi lén quay clip lại màn hình để tống tiền.

nam thanh nien chiem doat hang ty dong tu chieu tro gia mao phu nu ga chat sex hinh anh 1
Phan Ngọc Gia Huy. (Ảnh: C.A)

Với thủ đoạn trên, Phan Ngọc Gia Huy lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm. Trong quá trình gọi video, Phan Ngọc Gia Huy cải trang thành phụ nữ khoả thân, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự. Toàn bộ nội dung cuộc gọi được đối tượng bí mật ghi lại. Ngay sau đó, Phan Ngọc Gia Huy sử dụng video đe dọa phát tán cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nếu không nhận được tiền “chuộc”.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các cuộc gọi video nhạy cảm với người lạ trên mạng; luôn cảnh giác với các tài khoản mới quen nhưng tỏ ra thân mật bất thường - đây là dấu hiệu điển hình của các đối tượng lừa đảo.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo không chuyển tiền khi bị đe dọa phát tán hình ảnh. Ngoài ra, khi gặp tình huống tương tự, hãy giữ bình tĩnh, lưu lại toàn bộ chứng cứ và trình báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Thanh Ba/VTC News
Tag: giả mạo phụ nữ lừa đảo tống tiền
Tin liên quan

Nhiều nạn nhân cay đắng khi bị “hotgirl” dụ dỗ “chat sex”
Mới đây, cơ quan Công an đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia triệt xoá băng nhóm cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân bằng các video “nhạy cảm”. Nhiều nạn nhân phản ánh bị các đối tượng gửi tin nhắn “vô tình” làm quen, rồi dụ dỗ đối tác cùng “chat sex” nhằm cưỡng đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Triệt phá đường dây dụ “chat sex”, tống tiền hàng trăm nạn nhân
VOV.VN - Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lập đường dây dụ nạn nhân thực hiện các cuộc gọi khiêu dâm, cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của khoảng 500 người. 

Chuyên gia cảnh báo tình trạng dụ nạn nhân “chat sex” rồi tống tiền
VOV.VN - Lợi dụng lúc nạn nhân có chuyện buồn, cô đơn hoặc khi say xỉn… các đối tượng lừa đảo sẽ dẫn dụ nạn nhân “chat sex”. Sau đó, chúng dùng các ứng dụng quay chụp màn hình để làm tư liệu khống chế nạn nhân.

