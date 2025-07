Nhiều nạn nhân cay đắng khi bị “hotgirl” dụ dỗ “chat sex”

Anh N.C. (ngụ phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh), bức xúc: "Vào trung tuần tháng 6/2025, qua giải trí ứng dụng Tiktok, tôi có quen cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp tên Thảo My. Cô gái này chủ động làm quen và giới thiệu mình tốt nghiệp đại học du lịch, đang làm ở một khách sạn ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Trên trang cá nhân của My tràn ngập các hình ảnh đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng trong nước với áo tắm khoe trọn đường cong nóng bỏng. Do vẻ ngoài đẹp như hot girl đã khiến mình mê mẩn. My yêu cầu được kết bạn với tôi qua mạng xã hội Facebook".

Các đối tượng lừa đảo qua mạng bị Công an Tây Ninh bắt giữ.

Tiếp đó, My hỏi anh C. về nơi ở, nghề nghiệp, sở thích, cũng như tình trạng hôn nhân gia đình, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Khi đó, anh C. nói mình hiếm khi đi du lịch nghỉ dưỡng vì không có điều kiện. Những ngày sau đó, My quan tâm hỏi thăm anh C. về thời gian công việc, ăn uống, nghỉ ngơi và không quên chúc ngày mới vui vẻ, an lành. Nhiều lần, anh C. bận việc không kịp trả lời tin nhắn của My thì cô gái này giả vờ giận hờn, nói anh khó tính không quan tâm đến mình.

"Sau thời gian hơn 10 ngày yêu đương qua mạng với My, đối tượng mới hỏi tôi về nhu cầu giới tính, tâm sinh lý. Do là vấn đề nhạy cảm nên tôi chỉ cười cho qua chuyện. Lúc này, cô gái này liên tục gửi những hình ảnh ăn mặc hở hang và gợi dục. Thậm chí, My còn dụ dỗ tôi vào khu vực nhà vệ sinh của mình để My cho xem cảnh tươi mát và yêu cầu làm theo. Thấy tôi đã dính bẫy, đối tượng lật mặt yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip cùng trò chuyện qua mạng xã hội. Sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, tôi đã gửi tiền vào tài khoản cho My. Sau đó, tôi kể lại sự việc trên cho gia đình mới biết mình bị lừa. Tôi hỏi My thì bị đối tượng chửi bới xúc phạm", anh C kể lại.

Khi nhận được tiền từ anh C, đối tượng nhanh chóng xóa tài khoản trên ứng dụng Tiktok và Facebook.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, anh Đ.X.H. (ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), cho biết: "Vào ngày 2/7, tôi kết bạn với cô gái xinh đẹp qua mạng xã hội Facebook tên Phương Trinh và cũng bị đối tượng dụ dỗ chat sex. Trinh dùng hình ảnh vẻ ngoài sang chảnh và mặc áo tắm làm ảnh đại diện. Sau thời gian trò chuyện thân mật, đối tượng yêu cầu tôi chuyển khoản 30 triệu đồng. Rất may, tôi sẻ chia với bạn bè mới biết mình bị lừa. Bị lộ tẩy, đối tượng liền chửi bới xúc phạm và xóa trang tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội Facebook…".

Cơ quan Công an khuyến cáo, bọn chúng thường xuyên sử dụng các hình ảnh thật, thông tin thật lấy của những diễn viên hay các người mẫu chia sẻ trên mạng xã hội, sử dụng công nghệ AI deepfake (một phương thức tạo ra các sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video bởi trí tuệ nhân tạo) để tạo cuộc gọi video call theo thời gian thật tương tác thật với nạn nhân. Cụ thể, đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội, như: Facebook, Zalo, Telegram, Viber... với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp và ăn mặc gợi cảm chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để tâm sự.

Tiếp đó, chúng gửi những hình ảnh, video gợi cảm, khỏa thân, khiêu dâm...cho nạn nhân để rủ rê tham gia "chat sex". Một số trường hợp, bọn chúng gửi một đường link đề nghị nạn nhân tải ứng dụng để lần sau gọi video qua ứng dụng này. Thực chất, những đường link này có chứa mã độc (file thường có đuôi .apk). Nếu được cấp quyền truy cập, đối tượng có thể lấy được một số thông tin cá nhân của nạn nhân như, danh bạ điện thoại, hình ảnh, video trong điện thoại.

Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa những hình ảnh video của nạn nhân đã quay thành các hình ảnh, video có nội dung gợi dục, gây hiểu nhầm cho người xem. Nếu nạn nhân đồng ý "chat sex", các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình. Sau khi có được những hình ảnh, video này, chúng sẽ lập tức đe dọa, khủng bố tinh thần, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của nạn nhân hoặc phát tán lên mạng xã hội…