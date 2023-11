Nam thanh niên vận chuyển 30 hộp pháo bị công an Cao Bằng phát hiện, bắt giữ

Rạng sáng nay 23/11, lực lượng công an tuần tra tại khu vực xóm Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hòa (trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang vận chuyển 30 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 38,2kg.

Đặng Văn Hòa tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua số pháo trên về sử dụng. Công an huyện Thạch An đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dịp cuối năm, tình hình vận chuyển các loại hàng cấm, trong đó có pháo nổ dự kiến sẽ có những diễn biến phức tạp, do đó, Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.