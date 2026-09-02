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Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên tụ tập "đi bão" ven biển Ba Động, Vĩnh Long

Thứ Tư, 14:55, 02/09/2026
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VOV.VN - Rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Trường Long Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lực lượng ngăn chặn và đưa về trụ sở xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập "đi bão", gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Ba Động.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên ở các địa phương (như Hòa Thuận, Nhị Trường, Long Hiệp, Cầu Ngang, Lưu Nghiệp Anh, Mỏ Cày, Phú Quới...) rủ rê, "hẹn nhau" đổ về tuyến đường ven biển Ba Động để chạy xe tốc độ cao, nẹt pô nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

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Người và xe đã bị thu giữ.

Nhằm chủ động phòng ngừa, Công an phường Trường Long Hòa đã phối hợp với Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông triển khai phương án kết hợp giữa mật phục và tuần tra công khai tại các khung giờ, địa bàn trọng điểm. Đến khoảng hơn 2h sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hàng chục mô tô, xe gắn máy tụ tập, gầm rú gây mất an ninh trật tự nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Thấy công an, nhiều đối tượng nỗ lực tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh.

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Người và xe đã bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3h sáng, lực lượng chức năng đã khống chế thành công nhóm đối tượng, đưa toàn bộ thanh, thiếu niên cùng 28 xe mô tô các loại về trụ sở làm việc. 

Kiểm tra tại chỗ cho thấy, nhiều phương tiện đã bị tháo biển kiểm soát, thay đổi kết cấu máy móc, không có bộ phận giảm thanh và thiếu gương chiếu hậu. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe. Làm việc với công an, nhóm này bước đầu thừa nhận do hiếu kỳ, "ham vui" nên đã đi theo đoàn sau khi thấy thông tin rủ rê trên mạng xã hội.

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Lực lượng công an đưa xe về trụ sở để xử lý.

Hiện Công an phường Trường Long Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp xác minh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời duy trì tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên địa bàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

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Công an Thanh Hoá xử lý nhóm lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

VOV.VN - Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an các xã, phường nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm, đề nghị ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện xe mô tô.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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