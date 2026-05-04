Công an Thanh Hoá xử lý nhóm lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

Ngày 4/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách trên Quốc lộ 1, Tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng công an các xã, phường nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm.

Nhóm thanh thiếu niên tại trụ sở cơ quan công an

Trước đó, ngày 2/5/2026, trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa có nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm, đề nghị ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện xe mô tô.