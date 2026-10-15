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Ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an, liên quan khoản nợ gần 7 tỷ đồng

Thứ Năm, 11:21, 15/10/2026
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VOV.VN - Giả danh cán bộ Công an, đối tượng đe dọa người dân bằng thông tin liên quan khoản nợ 6,83 tỷ đồng, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm. Công an xã Lộc Hà, Hà Tĩnh đã phối hợp với ngân hàng kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Sáng 12/10/2026, bà T.T.Q. (sinh năm 1956, trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.099.825. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ công an xã, thông báo bà có liên quan đến khoản nợ ngân hàng 6,83 tỷ đồng tại số 168 phố Hai Bà Trưng, đồng thời cho rằng khoản vay này được sử dụng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà kê khai, làm rõ.

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Công an xã Lộc Hà giải thích, tuyên truyền làm rõ thủ đoạn của tội phạm lừa đảo cho người dân.

Sau đó, người gọi liên tục hỏi thông tin cá nhân, lai lịch của chồng, con và tài sản gia đình như vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm. Khi biết bà Q. có tiền gửi tiết kiệm, người này yêu cầu bà cung cấp thông tin căn cước công dân và sổ tiết kiệm để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tài sản; đồng thời đe dọa, yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không kể với bất kỳ ai.

Do lo sợ trước những thông tin được đưa ra, bà Q. đã chụp ảnh căn cước công dân của hai vợ chồng cùng sổ tiết kiệm gửi cho người gọi. Người này còn thông báo lịch hẹn bà đến nhà văn hóa làm việc vào thứ Tư.

Lo ngại thông tin cá nhân bị lợi dụng, tài sản có thể bị ảnh hưởng, ông T.V.C. (chồng bà Q.) đã mang sổ tiết kiệm có số dư 1,5 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà để hỏi rõ sự việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía ngân hàng đã kịp thời hướng dẫn, đồng thời liên hệ Công an xã Lộc Hà để phối hợp xác minh, tuyên truyền và giải thích cho gia đình.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Lộc Hà cùng cán bộ ngân hàng đã phân tích, làm rõ thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng nhằm gây hoang mang, đe dọa người dân, từ đó khai thác thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến tài khoản, sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản. Qua tuyên truyền, giải thích, ông T.V.C. và bà Q. đã hiểu rõ bản chất sự việc, ổn định tâm lý, nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản gia đình.

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Cụ ông tỉnh táo trước thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Nhận điện thoại từ người lạ xưng công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh” vụ ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, cụ ông tỉnh táo đến công an trình báo và được hỗ trợ kịp thời trước thủ đoạn lừa đảo.

Bá Thăng/VOV.VN
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