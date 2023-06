Ngăn chặn vụ việc mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn ở Hải Phòng

Dùng mã tấu đập phá tài sản tại hội chợ, 7 đối tượng bị bắt

VOV.VN - Chiều nay (28/3), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về tội huỷ hoại tài sản.