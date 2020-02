Nghi cha có quan hệ mờ ám, con đâm chết người

Những người bị tạm giữ để điều tra gồm: Tăng Minh Phố (20 tuổi); Tạ Văn Nhựt (23 tuổi); Quách Văn Linh (24 tuổi) cùng ở ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Hai người còn lại là Lê Văn Hoàng (27 tuổi); Lữ Bảo Duy (23 tuổi) cùng ở xã Khánh Hội, huyện U Minh.

(Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu, do Phố nghi ngờ cha mình có tình cảm với con gái ông T.T.M. (53 tuổi, ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh) nên khoảng 21h40 ngày 31/1, Phố rủ 4 người nêu trên đến nhà tìm con gái ông M.

Khi nhóm của Phố đến thì ông T.T.M. ra nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc cãi nhau, bất ngờ ông M. bị đâm 1 nhát vào bụng, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông M. đã tử vong vào ngày 2/2.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.