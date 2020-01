Khởi tố đối tượng dùng dao đâm chết 2 người do mâu thuẫn ở quán nhậu

Ngày 2/1, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Trước đó, vào đêm 6/12, tại quán nhậu ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Ngọc từ chối chén rượu mời của nhóm Cao Thái D (22 tuổi), Lê Văn A (19 tuổi) và Cao Văn Ch (26 tuổi) ngồi bàn bên cạnh.

Khi Ngọc và nhóm bạn rời quán ra về, D đuổi theo, chặn đường tại khu vực xã Diễn Lộc. D và A sau đó bị Ngọc đâm liên tiếp khiến tử vong; anh Ch bị thương nặng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.