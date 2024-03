Nghi phạm vụ cướp 1 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc ra đầu thú, nộp lại tiền được chia

Ngày 15/3, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Dương Đức Luân (SN 2000 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) - nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp 1 tỉ đồng đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 8/3, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Dương Đức Luân là 1 trong 3 nghi phạm gây ra vụ cướp

Thông tin vụ án cho biết, chị P. ở huyện Vĩnh Tường đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng. Khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường Mê Linh thuộc địa bàn phường Liên Bảo, chị T. vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô thì bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng số tiền trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Vĩnh Yên và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét. Đến 15h ngày 9/3/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh đã xác định được 1 đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản là Nguyễn Hoài Nam (SN 1999, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội).

Đến 3h ngày 10/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động Nguyễn Hoài Nam ra đầu thú, đồng thời phối hợp với Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) bắt giữ đối tượng thứ hai liên quan vụ án là Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, trú tại xã Liên Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Lực lượng điều tra cũng xác định còn một đối tượng thứ ba liên quan vụ án là Dương Đức Luân. Quá trình điều tra xác định Luân bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Luân.

Đến 17h ngày 14/3/2024, Dương Đức Luân đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp 311,5 triệu đồng là số tiền đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết. Ngay trong ngày 14/3, Dương Đức Luân đã bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản.