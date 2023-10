Ngọc Trinh và hậu quả công khai hành vi trái pháp luật trên mạng xã hội

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, ngụ Quận 7) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 314, 318 Bộ luật hình sự.

Theo dõi vụ việc này, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH A&H – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình giải quyết vụ án. Do đó, những nội dung khách quan của vụ án và trách nhiệm pháp lý của các bị can là như thế nào sẽ còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử của các Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Với việc bị khởi tố về “Tội gây rối trật tự công cộng” (Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Ngọc Trinh sẽ phải đối diện với mức hình phạt là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Còn đối với tội danh “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì có mức hình phạt quy định là phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng đăng ký xe mô tô, xe máy giả một lần (phạm tội một lần) và không có các tình tiết tăng nặng định khung khác thì Trần Xuân Đông sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với loại và mức hình phạt là phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn nằm trên yên xe. Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư Hùng, vụ việc này là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta trong việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Mọi người nên có sự thận trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng, có tinh thần trách nhiệm xã hội khi đăng tải các thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng, những người của công chúng, có lượng người theo dõi và tương tác lớn.

Bởi, các mạng xã hội là môi trường mở, các thông tin, hình ảnh được đăng tải sẽ không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, có sức lan tỏa và ảnh hưởng rất nhanh chóng và trên phạm vi rộng lớn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, nhất là trẻ em, là những đối tượng rất đam mê sử dụng mạng xã hội nhưng cũng rất dễ bị “tổn thương”, tác động tiêu cực bởi các thông tin, hình ảnh xấu độc trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, những người thực hiện các hành vi trái pháp luật, đăng tải các thông tin, hình ảnh vi phạm pháp luật thì đều có thể bị xử lý và phải gánh chịu các chế tài nghiêm khắc của pháp luật, kể cả chế tài hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn những hành động nguy hiểm, do Trần Thị Ngọc Trinh thực hiện. Sau đó video ghi lại cảnh biểu diễn mô tô trên được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989) không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vào ngày 06/10/2023, bị can đã cùng với Trần Xuân Đông (sinh năm 1987) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn. Đáng nói, Ngọc Trinh còn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, với tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…., cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả.

Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Công an TP.HCM xét thấy hành vi trên của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và những người có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.