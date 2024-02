Người đàn ông nằm giữa đường khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người đàn ông về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Lúc 20h ngày 22/2, ông Nguyễn Đức Hùng (60 tuổi, trú ở phường Phường Đúc, thành phố Huế) điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Người đàn ông nằm vạ giữa đường. Ảnh CTV

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Huế đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường này ra tín hiệu, yêu cầu ông Hùng dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, ông Hùng có biểu hiện say rượu, dựng xe ngay giữa lòng đường và nằm giữa lòng đường gây cản trở giao thông.

Khi được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông khuyên giải, ông Hùng còn to tiếng chửi bới. Vụ việc gây sự chú ý của nhiều người, có nhiều người đi đường đã dừng lại quay phim, chụp ảnh.

Ngay sau đó, tổ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế đã cưỡng chế, đưa ông Hùng về trụ sở Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế để đảm bảo an toàn giao thông.

Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Nguyễn Đức Hùng theo quy định pháp luật.