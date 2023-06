Người đàn ông ở Lai Châu đâm vợ tử vong do nghi vợ ngoại tình

Cụ thể, khoảng 19h50' ngày 16/6, tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Chá Thị M., sinh năm 1988, trú tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Nghi phạm là Mùa A Sàng, sinh năm 1989, thường trú cùng địa chỉ và là chồng của nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an huyện Mường Tè đã phối hợp với công an xã Can Hồ triển khai lực lượng vây bắt đối tượng. Đến khoảng 20h45' cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã bắt được Mùa A Sàng, khi đối tượng đang lẩn trốn tại lán nương của người dân.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau nhiều vết đâm

Thời điểm phát hiện và bắt giữ, đối tượng Mùa A Sàng vừa dùng dao đâm vào bụng mình nhằm mục đích tự sát. Ngay lập tức, đối tượng được lực lượng công an sơ cứu ban đầu, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mường Tè và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Bước đầu đối tượng Mùa A Sàng khai nhận mình và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác. Đến đầu tháng 6 vừa qua, chị Chá Thị M. bỏ về nhà người thân ở tỉnh Điện Biên để sinh sống.

Sau nhiều lần đối tượng gọi điện xin lỗi, sáng 16/6, chị Chá Thị M. đã bắt xe khách từ Điện Biên về nhà. Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, hai vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi thấy chị M. bỏ đi sang nhà hàng xóm, Mùa A Sàng đã đuổi theo sau và dùng dao mang theo từ nhà đâm nhiều nhát vào người chị M. dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ./.