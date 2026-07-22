Người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng sau khi được tuyên truyền

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, từ ngày 15/7, Công an xã Nà Bủng đã tổ chức tuyên truyền tại các bản Nà Bủng 1, Nà Bủng 2, Nậm Tắt 1, Nậm Tắt 2 và Púng Pá Kha.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng công an phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phân tích những nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép các loại vũ khí, đồng thời thông tin về các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cũng được vận động phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tố giác tội phạm và tự giác giao nộp các loại vũ khí còn lưu giữ trong gia đình.

Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã đến giao nộp vũ khí.

Với phương châm "đi từng nhà, rà từng đối tượng", lực lượng công an đã bám sát địa bàn, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sau ít ngày triển khai, nhiều hộ dân đã chủ động đến trụ sở công an xã giao nộp tổng cộng 10 khẩu súng các loại. Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn liên quan đến vũ khí, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn.

Số vũ khí được giao nộp.

Thời gian tới, Công an xã Nà Bủng sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.