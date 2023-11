Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc vì tin lời bạn thân

Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng dâm ô bé gái 5 tuổi

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Hải (SN 1977, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) do có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.