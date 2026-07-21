English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người phụ nữ ở Nghệ An mang sổ đỏ đi vay tiền để chuyển cho đối tượng lừa đảo

Thứ Ba, 09:40, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người phụ nữ ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để làm thủ tục vay 100 triệu đồng, chuyển cho đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Mai, đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

nguoi phu nu o nghe an mang so do di vay tien de chuyen cho doi tuong lua dao hinh anh 1
Lưc lượng công an phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho người phụ nữ. (Ảnh: Công an phường Hoàng Mai).

Theo đó, bà Phạm Thị T. (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên "Stephen Raja" chủ động kết bạn, làm quen và thường xuyên nhắn tin tạo dựng lòng tin. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo đã gửi cho bà T. một kiện hàng từ nước ngoài, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Để nhận được kiện hàng này, đối tượng liên tục yêu cầu bà T. nộp các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ...với tổng số tiền 100 triệu đồng. Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, bà T. đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời trao đổi với Công an phường Hoàng Mai. Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Mai đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà T. nhận thức được mình đang bị lừa và từ bỏ ý định vay, chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Hoàng Mai, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng. Nhờ đó, bà T. đã không thực hiện việc vay và chuyển 100 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngăn vợ chồng người dân tộc thiểu số chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
Ngăn vợ chồng người dân tộc thiểu số chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ Bưu điện và Công an xã, cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng đã không mất số tiền 30 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Ngăn vợ chồng người dân tộc thiểu số chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Ngăn vợ chồng người dân tộc thiểu số chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ Bưu điện và Công an xã, cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng đã không mất số tiền 30 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền lần 2 cho kẻ lừa đảo
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền lần 2 cho kẻ lừa đảo

VOV.VN - Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Phòng giao dịch Đống Đa - Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa ngăn chặn thành công vụ việc một khách hàng bị đối tượng lừa đảo chuyển hàng trăm triệu đồng để mua hàng khuyến mãi.

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền lần 2 cho kẻ lừa đảo

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền lần 2 cho kẻ lừa đảo

VOV.VN - Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Phòng giao dịch Đống Đa - Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa ngăn chặn thành công vụ việc một khách hàng bị đối tượng lừa đảo chuyển hàng trăm triệu đồng để mua hàng khuyến mãi.

Ngăn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng ở Cao Bằng
Ngăn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng ở Cao Bằng

VOV.VN - Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng phối hợp nhân viên Bưu điện kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng xã hội.

Ngăn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng ở Cao Bằng

Ngăn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng ở Cao Bằng

VOV.VN - Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng phối hợp nhân viên Bưu điện kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật