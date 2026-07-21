Người phụ nữ ở Nghệ An mang sổ đỏ đi vay tiền để chuyển cho đối tượng lừa đảo

Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Mai, đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Lưc lượng công an phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho người phụ nữ. (Ảnh: Công an phường Hoàng Mai).

Theo đó, bà Phạm Thị T. (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên "Stephen Raja" chủ động kết bạn, làm quen và thường xuyên nhắn tin tạo dựng lòng tin. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo đã gửi cho bà T. một kiện hàng từ nước ngoài, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Để nhận được kiện hàng này, đối tượng liên tục yêu cầu bà T. nộp các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ...với tổng số tiền 100 triệu đồng. Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, bà T. đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời trao đổi với Công an phường Hoàng Mai. Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Mai đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà T. nhận thức được mình đang bị lừa và từ bỏ ý định vay, chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Hoàng Mai, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng. Nhờ đó, bà T. đã không thực hiện việc vay và chuyển 100 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.