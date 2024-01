Người trẻ nghiện ma túy đang có chiều hướng tăng

Thời gian qua, mặc dù các đơn vị chức năng đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng tỉ lệ người sử dụng ma túy không giảm mà có chiều hướng gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê, hiện cả nước có gần 230.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 - 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13 - 15 tuổi. Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp thì có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35 tuổi, chiếm tỉ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV).

Trước thực trạng trên, chiều 19/1/2024 Bộ Công an và Bộ GD&ĐT thống nhất ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2024-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng các chương trình cụ thể, chuyên biệt để triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy trong học đường, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các tiết học ở các cấp học. Đồng thời có sự chỉ đạo, thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương. Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

Dịp này PV VOV.VN trao đổi Trung tướng Nguyễn Văn Viện- Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an để hiểu rõ hơn về nội dung này.

PV: Thưa Trung tướng, đây có phải lần đầu tiên chúng ta có một hợp tác quy mô giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo trong vấn đề phòng chống ma tuý học đường?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Công tác tuyên tuyền là nội dung rất quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và tăng cường công tác phòng chống ma tuý trong tình hình hiện nay, đặc biệt là Luật Phòng chống ma tuý sửa đổi đã có hiệu lực.

Trong tất cả các lĩnh vực, để thực hiện tốt công tác phòng chống ma tuý, chúng tôi cũng xác định, công tác tuyên tuyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ là vô cùng quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên, một ký kết tuyên truyền với quy mô cấp Bộ được thực hiện.

Trước đây chúng tôi phối hợp ở các cấp đối với ngành giáo dục từ các Sở, đến các trường, từ tiểu học đến trung học, và đại học. Lần này, thực hiện ký kết giữa 2 cấp bộ với nhau, mục đích làm cho bài bản hơn theo chỉ đạo lãnh đạo 2 bộ.

PV: Sau khi có ký kết giữa hai bộ, Trung tướng có thể cho biết trọng tâm hợp tác tuyên truyền và phòng chống sẽ tập trung vào đâu?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Ma tuý học đường cũng là nội dung rất đáng quan tâm để chúng ta tuyên truyền. Do xuất hiện rất nhiều lọai ma tuý mới, nên hời gian gần đây, đâu đó tại các trường học, ở vị trí cổng trường đã xuất hiện tình trạng học sinh mua, sử dụng phải những đồ ăn, thức uống có chất ma tuý mới.

Và vì là ma tuý tổng hợp nên không có một công thức nào, chỉ cần là các phản ứng hoá học do các tiền chất, các chất mới sẽ thành chất ma tuý.

Hiện nay, Trung Quốc đã phát hiện hơn 200 chất ma tuý mới.

Chúng ta cũng đang dần dần phát hiện và đưa vào danh mục để Chính phủ đưa ra nghị định nhằm kiểm soát tốt hơn.

Và, đối với giới trẻ đây cũng là tâm lý tò mò, do lôi kéo, thậm chí bây giờ do các hệ thống mạng,….chúng ta rất cần thiết để tuyên truyền sâu rộng trong giới trẻ.

Lần này chúng ta ký kết ở cấp bộ, và đây cũng là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và cũng là thực hiện Chỉ thị 36, cùng với Luật ma tuý sửa đổi. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện, thậm chí cấp cơ sở và xã.

Một buổi tuyên truyền phòng chống ma túy dành cho học sinh

PV: Chúng ta, hiện nay đã có thống kê ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu loại ma tuý chưa, thưa Trung tướng?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Đến nay chúng tôi chưa thống kê đầy đủ được. Ngay cả những chuyên án gần đây mới phát hiện đều là những chất mới, và chưa có trong danh mục quản lý theo nghị định của Chính phủ. Như tôi nói ban đầu, đã là ma tuý tổng hợp thì không có một công thức nào nhất định. Các đối tượng chỉ cần sử dụng các tiền chất, các chất hoá học đưa vào phản ứng hoá học là có thể trở thành ma tuý.

PV: Theo Trung tướng, con số thống kê như vừa nêu có phải đối tượng ma tuý ngày càng trẻ hoá không?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Số người sử dụng ma tuý hiện nay rất nhiều thành phần, kể cả giới tính, nhưng giới trẻ hiện nay, như tôi nói, do tâm lý và theo thống kê chưa đầy đủ nhưng số lượng người trẻ nghiện ma tuý đang có chiều hướng tăng lên.

PV: Cảm ơn Trung tướng.